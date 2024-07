I giorni della Festa del Perdono, migliaia di fedeli ad Assisi tra pellegrinaggi e indulgenze

Assisi, 28 aprile 2024 – Fedeli verso il Perdono di Assisi, l’indulgenza plenaria concessa a San Francesco da papa Onorio III nel 1216, capace di richiamare, nei secoli, folle di fedeli. La celebrazione vivrà i suoi giorni canonici il primo e il due agosto, ma sarà preceduta, da domani, dal triduo di preparazione. Le meditazioni saranno presiedute da padre Francesco Patton, custode di terra Santa.

In occasione della solennità, la diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino organizza, come da antica tradizione, il "Perdono degli assisani" che prevede il pellegrinaggio a piedi dal centro della città di Assisi fino alla Basilica di Santa Maria degli Angeli. Il ritrovo è fissato per giovedì 1 agosto alle ore 5.30 davanti alla chiesa di Santa Maria sopra Minerva in piazza del Comune ad Assisi; da lì si raggiungerà l’antica via mattonata.

Alle 7 il vescovo monsignor Domenico Sorrentino presiederà la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Alle ore 11, padre Massimo Fusarelli, ministro generale dell’Ordine dei frati minori, presiederà la solenne celebrazione eucaristica che terminerà con la processione di "Apertura del Perdono": così detta perché da quel momento, cioè dalle ore 12 del 1° agosto, fino alle ore 24 del 2 agosto l’Indulgenza plenaria concessa alla Porziuncola quotidianamente si estende a tutte le chiese parrocchiali sparse nel mondo, e anche a tutte le chiese francescane.

Alle ore 19, i primi vespri saranno presieduti dal vescovo monsignor Domenico Sorrentino. Seguirà l’offerta dell’incenso da parte del sindaco di Assisi, Stefania Proietti. La tradizionale veglia di preghiera serale alle ore 21.15, con processione, sarà guidata da padre Gaetano La Speme. Il 2 agosto processione solenne presieduta da monsignor Mauro Maria Morfino, vescovo di Alghero.