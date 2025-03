"I giardini del Frontone: bene identitario. Il parco merita più rispetto e va curato"

"I Giardini del Frontone di Perugia, dalla necropoli ai giorni d’oggi": è il tema del convegno promosso dall’associazione sportiva dilettantistica Francesco nei sentieri, a cui hanno preso parte il presidente Cesare Galletti, Michele Bilancia (Radici di Pietra), l’assessore David Grohmanno, Tiziana Caponi, direttrice del Museo nazionale archeologico dell’Umbria. "L’iniziativa - dice Galletti - vuole sensibilizzare i cittadini sull’importanza storica e culturale di questo spazio verde della città e sulle problematiche riscontrate dalla nostra asd nel prendersi cura di questa area, specialmente in vista dell’aumento del turismo. Serve però una fruizione più razionale da parte della comunità", ha detto Galletti.

Bilancia ha poi sottolineato come i Giardini del Frontone connettano storicamente e culturalmente le diverse parti della città e come la loro conoscenza sia fondamentale per una rinnovata integrazione tra la Perugia antica e quella moderna. "I Giardini sono un bene identitario per la nostra città – ha dichiarato Grohmann –. Proprio davanti al cancello d’ingresso c’è il monumento ai caduti del 20 giugno 1859, probabilmente l’evento storico che maggiormente unisce i cittadini di Perugia".