I genitori scrivono al preside: "Più sicurezza per i ragazzi"

"La problematica relativa al parco Chico Mendez è purtroppo nota da tempo e nello specifico, ancor prima che si verificasse l’episodio in cui sono stati coinvolti alcuni nostri alunni, avevo provveduto a sollecitare le forze dell’ordine per interventi che mettessero in sicurezza le persone, avendo avuto segnalazioni di gruppi di giovani con comportamenti aggressivi o di disturbo". Silvio Improta, dirigente scolastico dello Scientifico Alessi (sede succursale), accoglie tempestivamente le richieste dei rappresentanti dei genitori, a seguito della rapina avvenuta al Mendez che ha visto coinvolti alcuni ragazzini della classe I E del Liceo, minacciati con i coltelli da due bulli.

"Da parte del corpo docente e dei collaboratori scolastici - prosegue il preside – si continuerà a prestare particolare attenzione nelle zone di pertinenza dell’edificio scolastico, per prevenire la presenza di persone estranee alla scuola, soprattutto nei momenti di ingresso e di uscita degli alunni. Si comunica infine che nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica, verranno dedicati alcuni momenti di riflessione e approfondimento sul valore della legalità e della sua funzione sociale, consapevoli che la sicurezza è un bene collettivo cui contribuisce il comportamento di ciascuno". Nei giorni scorsi la referente di plesso, professoressa Nadia Piampiano, ha convocato i due rappresentanti di ogni classe per rivolgere loro alcuni consigli e comportamenti da tenere in caso di episodi simili, da divulgare poi anche ai compagni.