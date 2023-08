I Falchetti non mollano Campagna abbonamenti

FOLIGNO – con lo slogan ’’Siamo Solo Noi’’ il Foligno Calcio ha lanciato la campagna abbonamenti per la stagione 2023 – 2024, che vedrà i falchetti impegnati nel campionato di Promozione Regionale. Tariffe popolari per ricreare quel clima di festa ed allegria svanito dopo le retrocessioni delle ultime due stagioni. "Ogni nuovo capitolo nel nostro viaggio – si legge in una nota del sodalizio biancazzurro –, che dura ormai da 95 anni, è un’opportunità per rafforzare il legame speciale che abbiamo con voi, il vero cuore e l’anima del club: i Tifosi del Foligno. È con grande emozione che vi presentiamo la campagna abbonamenti. Non è solo un semplice slogan, ma rappresenta l’essenza stessa di chi siamo e di ciò in cui crediamo. Siete voi, i Tifosi che ci sostengono ad ogni partita, a rendere questa squadra unica e speciale. Il vostro sostegno incondizionato è la forza trainante dietro ogni gol segnato, ogni vittoria conquistata e ogni sfida superata. Questa campagna non è solo un invito ad acquistare un abbonamento, ma è un invito a unirvi a noi in un viaggio di passione e determinazione. Insieme, vogliamo essere testimoni di momenti indimenticabili, di vittorie straordinarie e di sacrifici che renderanno ogni traguardo raggiunto ancora più dolce.

Ogni urlo di gioia che risuonerà al Blasone sarà un tributo alla vostra fede incondizionata nei colori, nella Storia, nella Maglia e nel simbolo del Foligno Calcio". Ecco i costi dei tagliandi: tribuna coperta "Angelo Giacinti" intero € 30 e ridotto € 20; Gradinata "Adelmo Pizzoni" Intero € 20 e ridotto € 15. La prenotazione degli abbonamenti si può effettuare dalle ore 16 alle ore 19 presso il Training Center di Corvia.