I decessi ’doppiano’ le nascite. La città a rischio spopolamento

Nel 2023 sono stati 435 i decessi a fronte di 216 bambini nati: il primo dato che balza agli occhi è dunque quello delle persone defunte che sono il doppio dei nuovi nati. Anche Città di Castello si allinea con i trend regionali e nazionali che mettono in evidenza come la popolazione, negli ultimi anni, stia diminuendo. Gli abitanti attuali nel comune tifernate sono 38 mila 338 (17 mila le famiglie) in linea con l’anno precedente (i dati Istat al primo gennaio 2023 contavano 38 mila 280 abitanti), in calo rispetto ai numeri forniti dal comune tifernate rispetto al 2020, quando la popolazione, dopo il primo anno di pandemia, era di 39 mila unità.

Sono questi alcuni dei dati principali diramati dai Servizi Demografici e Stato Civile del comune di Città di Castello che nell’anno appena concluso hanno rilasciato 5 mila 300 carte d’identità. Il Servizio di Stato Civile oltre ad aver svolto l’attività "ordinaria" ha supportato tutte le attività riguardanti i matrimoni civili celebrati nel comune (64 matrimoni civili e 2 unioni civili: 51 quelli religiosi). Complessivamente sono stati trascritti 107 tra atti di matrimonio e di divorzio, (25 documenti tra separazioni e divorzi e la trascrizione di 3 convenzioni di negoziazione assistita - tramite ricorso ai legali).

Particolare riguardo meritano le numerose attività di verifica e gestione dell’acquisizione della cittadinanza italiana che hanno interessato – complessivamente - 157 cittadini. In tutto, nel corso dell’anno appena concluso, sono stati redatti mille 735 atti di stato civile comprendenti nascite, decessi, cittadinanze, matrimoni, separazioni e divorzi e 138 verbali di pubblicazioni di matrimonio (gli atti di nascita – iscritti e trascritti anche dall’estero, compresi i riconoscimenti e le adozioni - sono stati 410; per i decessi, quelli avvenuti all’interno del comune e indipendentemente dalla residenza del soggetto deceduto, sono stati 561 oltre a 54 trascrizioni di eventi avvenuti fuori comune). "Un 2023 alquanto proficuo sotto ogni profilo – ha precisato l’assessore con delega ai servizi demografici Rodolfo Braccalenti – grazie alla professionalità di tutti i dipendenti del settore a partire dalla responsabile Daniela Salacchi e dal dirigente il Comandante della Polizia Locale, Emanuele Mattei che hanno saputo guidare anche i nuovi progetti informatici e tecnologici sempre più a disposizione del cittadino".