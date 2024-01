I colori dell’arte Ecco le mostre delle feste

Un viaggio nel mondo dell’arte. Sono davvero tante le mostre che si possono visitare in queste due giornate di festa, in un itinerario che attraversa tutta la regione e dal Perugino (ancora grande protagonista) arriva ai fermenti del contemporaneo. Ricchissima è l’offerta di Perugia, partendo idealmente dalla Galleria Nazionale dell’Umbria (domani a ingresso gratuito, come tutti i museo statali): oltre alla collezione ci sono da vedere due mostre, “Un mare tutto fresco di colore“ (foto sopra) sul legame tra Sandro Penna e le arti figurative e “Sguardi su Perugino. Dall’età moderna al contemporaneo“. Il divin pittore tiene banco: a Palazzo Baldeschi ultimi due giorni, oggi e domani dalle 11 alle 19, per visitare la sorprendente e raffinata mostra “Nero Perugino Burri“ con il dialogo tra i due maestri nel comune denominatore del colore nero.

A Palazzo della Penna c’è “Rinascimento in bottega - Perugino tra i grandi della storia“ e alla Galleria Tesori d’Arte del complesso di San Pietro si chiude proprio domani “Il Perugino di San Pietro“ che per la prima volta ha riportato a Perugia e riunificato tutti e undici gli scomparti della predella dell’Ascensione di Cristo dipinta da Pietro Vannucci per la Basilica. Sempre domani cala il sipario a Gubbio, alle Logge dei Tiratori, sulla mostra “Leoncillo. Ritorno a Gubbio” dedicata a Leoncillo Leonardi, uno dei più grandi scultori del Novecento in un percorso che coinvolge anche Palazzo Ducale, il Museo Diocesano e il Park Hotel ai Cappuccini. Alle Logge dei Tiratori risplendono anche “I Macchiaioli e la pittura en plein air tra Francia e Italia” con oltre 80 opere dei grandi protagonisti di questa rivoluzionaria stagione artistica mentre a Palazzo Ducale e a Palazzo dei Consoli è in pieno fermento “Imagina“, XXVII edizione della Biennale d’arte contemporanea di Gubbio con con 36 artisti italiani delle ultime generazioni. A Terni non si arresta l’altissimo gradimento per “Amarsi - L’Amore nell’Arte da Tiziano a Banksy“ (foto sotto) che la Fondazione Carit propone a Palazzo Montani Leoni. Curata da Costantino D’Orazio (nuovo direttore della Galleria Nazionale) raccoglie circa 40 capolavori dedicati all’Amore, provenienti dai maggiori musei italiani. A Palazzo Trinci di Foligno ecco “Miró: l’arte dei sogni. Fantasia e natura” che celebra il grande artista spagnolo.

Al Museo dei Vino di Torgiano è aperta la mostra “Duilio Cambellotti. Infiniti mondi“ con 61 opere, tra scultura, arte grafica e medaglistica realizzate dall’artista romano tra il 1898-99 e la fine degli anni Cinquanta. Apertura straordinaria, oggi e domani, nel complesso di San Francesco a Montefalco per la mostra fotografica “Umbria. Patrimoni“.

Sofia Coletti