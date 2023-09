I colori della musica con la nuova stagione della Filarmonica Umbra

Tredici concerti, incontri con l’arte, eventi per le scuole e viaggi musicali. E’ ricca di proposte e novità la stagione 2023-2024 della Filarmonica Umbra che dal 13 ottobre al 19 aprile proporrà a Terni un viaggio tra le note con alcuni tra i migliori solisti ed ensemble del panorama cameristico internazionale.

Il cartellone dell’edizione numero 49 si apre il 13 ottobre al Teatro Secci con la pianista ucraina Anna Kravtchenko (nella foto) tra Brahms e Cajkovskij. Si prosegue il 27 ottobre con il il ritorno del violinista Massimo Quarta, insieme al pianista Alessandro Marangoni. Poi a novembre due appuntamenti sinfonici: il 5 il violinista Ettore Pellegrino dirigerà l’orchestra “Ico suoni del sud“ e le giovanissime Ylenia Montaruli violino e Maria Teresa De Sanio viola in musiche di Mozart mentre il 17 Antonella De Angelis dirigerà l’orchestra Femminile del Mediterraneo ed Ettore Pagano violoncello, in “Compositrici e compositori a confronto“. Il 2023 si chiude il 10 dicembre con il Trio Metamorphosi nell’integrale dei Trii di Beethoven, il nuovo anno si apre si apre il 14 gennaio con la violinista Clarissa Bevilacqua nel Concerto di Mendelssohn, con l’orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese diretta da Ernesto Colombo. La stagione prosegue con l’ensemble formato da Yulia Berinskaya violino, Anna Serova viola, Giuliano De Angelis violoncello, Roberto Prosseda, pianoforte, con Danilo Rossi & The new gipsy project, a marzo con il Trio Debussy, il 7 aprile con ‘Musica da favola’ con il duo pianistico Pollice e le letture di Alberto Batisti. Gran finale il 19 aprile con l’Orchestra sinfonica abruzzese diretta da Marco Boni, con il vincitore del Concorso Casagrande Yuanfan Yang al pianoforte.

La stagione proporrà anche due Family concert, replicati la mattina per le scuole con ‘Fil for school“, il progetto ‘Musicolorando’ e poi i tre incontri di ‘Fil music&art’, per introdurre i concerti del 13, 27 ottobre e 10 dicembre e “Fil the trip“: 5 viaggi musicali che la Filarmonica organizza tra dicembre e maggio al Parco della Musica di Roma, al Morlacchi di Perugia e al teatro San Carlo di Napoli.