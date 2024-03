I CCCP-Fedeli alla Linea al Barton Park con “Moon in June“

Lontani da un’operazione nostalgica, sempre liberi da etichette e confini, i CCCP-Fedeli alla Linea (nella foto) tornano a grande richiesta per parlare al mondo di oggi, in una serie di live tra il sacro e il profano dove lo slogan “Produci, consuma, crepa” risuona attuale come non mai. Il loro ritorno sulle scene live con il tour “In Fedeltà la Linea c’è” sarà uno degli eventi più attesi nell’estate 2024: Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur saliranno sul palco dei principali festival italiani e l’Umbria non poteva mancare con il concerto in esclusiva regionale, all’interno degli eventi voluti dal Comitato per i 10 anni dalla scomparsa di Sergio Piazzoli e in programma per il festival “Moon in June“ con i suoi concerti itineranti, al Lago Trasimeno e non solo.

E tra le location c’è Perugia, con l’arena del Barton Park a Pian di Massiano dove il 28 giugno alle 21 si esibiranno i CCCP-Fedeli alla Linea con prevendite disponibili dalle 18 di oggi sui circuiti di prevendita abituali.