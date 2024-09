I 20 anni di ’Spirit Onlus’. La riabilitazione equestre che sostiene 140 pazienti

Nell’ampio panorama associazionistico eugubino l’associazione ’Spirit Onlus’ ricopre un ruolo importante, sia per il lavoro che svolge che per la continuità che sta dimostrando di poter mettere in campo. Quest’anno, infatti, si festeggia il ventesimo anniversario delle attività dell’associazione, che da maggio 2004, grazie alla collaborazione di due operatrici e di una coordinatrice specializzate in riabilitazione equestre, ha lo scopo di riabilitare e integrare soggetti diversamente abili grazie, appunto, all’attività con i cavalli. Per celebrare questo traguardo, Spirit ha organizzato il convegno dal titolo "Orizzonti e Non Confini" che si terrà venerdì 13 settembre dalle ore 16:30 nella sala ex Refettorio della Biblioteca Sperelliana.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato l’assessore con deleghe alle politiche per la coesione sociale e per la promozione della salute e pari opportunità Lucia Rughi, Nicoletta Bambagioni presidente di Spirit e Maria Luigia Scala, psicologa specialista della terapia equestre.

"L’augurio e il sostegno che deve arrivare dalle istituzioni è quello di continuare questo cammino di crescita e di condivisione", ha commentato l’assessore Rughi, mentre la Bambagioni ha presentato gli eventi del weekend: "Festeggiamo questi venti anni in due giornate alla nostra maniera: non autocelebrando ma guardando avanti, traendo frutto da quello che è stata la nostra vita in questi anni. Il mondo della riabilitazione equestre ha un potenziale immenso ed è per questo che abbiamo organizzato un convegno per parlarne che si intitola Orizzonti e Non Confini. Noi – spiegano i responsabili dell’associazione – cerchiamo di essere sempre presenti nel territorio e sperimentare nuove strade: abbiamo un progetto nel cassetto che presenteremo nell’incontro venerdì. Sabato, invece, vi aspettiamo presso il maneggio del Centro Torraccia in località Coppiolo, sede dell’associazione, dove si terrà anche un’esibizione degli Sbandieratori. Dal 2011, infatti, Spirit si è trasferita definitivamente, sinonimo della crescita costante che è riuscita ad avere: nel 2004 era partita con due cavalli ed otto bambini, mentre ora i cavalli sono ben quattordici e gli utenti annuali, in media, sono tra i 120 e i 140.

