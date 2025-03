I 100 anni di Marsilia Porrozzi: targa celebrativa dal Comune

UMBERTIDE – Un’altra supernonna in Altotevere: Marsilia Porrozzi ha festeggiato i 100 anni. Nata a Umbertide nel 1925, cresciuta in una famiglia numerosa Marsilia ha avuto un’infanzia e una giovinezza segnate dalla guerra. Suo padre partecipò al primo conflitto mondiale, mentre il marito fu coinvolto nella seconda. Nonostante le difficoltà, la sua famiglia ha sempre saputo restare forte e coesa, e proprio questi valori sono stati il senso vero della sua vita. Nel 1945, a 20 anni, Marsilia si sposò, trasferendosi poi a Pietralunga, nella località Metato. Lì, insieme al marito, costruì una vita felice e ricca di soddisfazioni, prima fra tutte la nascita di due figlie. Oggi, Marsilia è circondata dall’affetto dei suoi nipoti e pronipoti, e vive serenamente con la figlia, in una casa. L’assessore Francesco Cenciarini, in rappresentanza di tutta l’amministrazione comunale ha consegnato alla signora Porrozzi una targa celebrativa per i suoi 100 anni, portandole l’augurio di tutta la comunità.