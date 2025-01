I 100 anni di don Pierino Gelmini. Celebrazioni alla Comunià Incontro

La Comunità Incontro onlus ha ricordato il suo fondatore, don Pierino Gelmini a 100 anni dalla sua nascita: le celebrazioni dell’anniversario si sono svolte ieri a Molino Silla di Amelia, casa madre della Comunità, alla presenza degli ospiti del percorso di recupero, anche del passato, di professionisti e operatori della struttura e di una folta rappresentanza di istituzioni, delle forze dell’ordine e autorità locali e nazionali. Tra queste, il vice presidente della Camera, Giorgio Mulè, il sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco, e la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti. Presenti anche gli onorevoli Raffaele Nevi e Virginio Caparvi e i senatori Maurizio Gasparri e Valter Verini, mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio La Russa hanno inviato dei messaggi. "Tutti si sono stretti intorno a noi per ricordare e festeggiare questo grande uomo che con la sua forza di volontà ha dato vita a moltissimi giovani in tutto il mondo" ha sottolineato Giampaolo Nicolasi, capostruttura della Comunità Incontro e storico collaboratore di don Pierino. "La Comunità – ha proseguito – continua questa grande opera che lui ha fondato: 300 mila giovani in tutto il mondo si sono avvicinati alle nostre strutture". Don Gelmini "è stato un visionario, che ha riacceso la speranza nei cuori di chi pensava di essere perduto – ha scritto la premier Meloni nel suo messaggio –. Ha dato forma e sostanza a quella speranza fondando una delle principali comunità terapeutiche italiane" ed è stato "un vero combattente, che non si è arreso neanche davanti alle difficoltà e agli attacchi".