“Humus Fest“, il Trasimeno sbarca a Perugia

Musica, arte, cinema, pittura, divulgazione scientifica e gastronomia per portare le bellezze, le eccellenze ma anche le fragilità del Trasimeno a Perugia attraverso le suggestioni dell’arte e dello spettacolo. Si presenta così l’edizione invernale dell’Humus Music Fest, un progetto organizzato dall’associazione Doremilla, coi patrocini dei Comuni di Magione e Perugia: sabato e domenica sbarca nel capoluogo con un cartellone itinerante tra Corso Cavour e Borgo XX Giugno. "Il Trasimeno a Perugia” è il titolo dell’edizione 2023 che vuole accendere i riflettori su un territorio fragile, meraviglioso e troppo spesso dimenticato. Per farlo chiama a raccolta tanti ospiti in un ricco programma artistico.

Il festival si apre sabato alle 18 al cinema Zenith con la proiezione di “La Ballata del Trasimeno” (nella foto sopra) di Mauro Magri e Arianna Fiandrini: è un mediometraggio made in Umbria, con protagonista Massimiliano Varrese - attore popolare al cinema e in tv grazie a Carabinieri e Camera Cafè - affiancato da Mirko Revoyera e Antonio Ballarano nella storia di un poliziotto in fuga dalla malavita che scopre le bellezze della natura e di Trasimeno Blues. Dopo la presentazione ci sarà una degustazione di specialità tipiche del Trasimeno in un aperitivo di lago a cura di “La Vecchia Frittoria” e “Nadir”. La prima giornata si concluderà alle 21.30 al T-Trane, a Borgo XX Giugno, con una selezione musicale a cura del collettivo dj magionese Jstrs Sound sullo sfondo del Live Painting del collettivo “Ahenum”.

Il programma di domenica prosegue tra Corvo Cavour e via Oberdan. Si parte a Palazzo della Penna con un evento dedicato alle problematiche ambientali che coinvolgono il Lago: .alle 16.30 verrà infatti proiettato il documentario “Trasimeno, il Lago che si asciuga” di Fabrizio Ricci e verrà presentato il progetto Life “Blue Lake” di Legambiente Perugia e Valli del Tevere nel quale saranno messi in evidenza gli effetti del cambiamento climatico e dell’inquinamento da microplastiche sul territorio lacustre. E ancora, nuova tappa alle 18.30 alla galleria d’arte “Indigo Art Gallery and Cafè” in via Oberdan con “Un lago incompreso”: è un’esposizione artistica sull’identità del Trasimeno in relazione alla ciclicità degli eventi, a cura di Ettore Vignali e Shirin Dogana con dj set di Lorenzo Jstrs. Gran finale al Musica Musica, storico negozio perugino adiacente la galleria d’arte, dove la band perugina “Luna Precipita” (nella foto sotto) si esibirà con un live concert con il suo alternative rock.

Sofia Coletti