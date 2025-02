Ha la pensione da cieco ma ci vede: a processo

Il curioso caso dell’anziano che prendeva la pensione da cieco ma che, secondo la Procura, non lo era, tanto che è stato denunciato per truffa. Si è aperto lunedì al tribunale di Perugia il processo a carico di un uomo di 88 anni residente nel comune tifernate accusato di truffa aggravata. Secondo quanto hanno raccolto le indagini condotte dalla guardia di finanza un anno fa con pedinamenti e video, l’uomo, nonostante la cecità, andava a ballare, passeggiava per il centro storico di Città di Castello, faceva visita al barbiere e si recava al mercato. È stato denunciato ed è finito sotto processo. Deve rispondere di truffa ai danni dell’Inps per una certificazione di cecità totale. L’anziano è accusato di aver ingannato l’ente pensionistico per una cifra che si aggira sui 100 mila euro in relazione all’invalidità inesistente ed è difeso dall’avvocato Eleonora Della Rina che precisa alcuni punti della vicenda: "È una persona di 88 anni affetta da una serie di malattie serie tra le quali, come dimostrano i certificati, una degenerativa della retina. In ogni circostanza il mio assistito si era fatto sempre accompagnare perché non in grado di muoversi da solo…", spiega il legale che tutela l’uomo coinvolto nel caso. Nel corso delle indagini svolte dalla guardia di finanza il pensionato è stato monitorato nei vari spostamenti in zona; nelle carte giudiziarie sono finiti anche alcuni filmati delle telecamere a circuito chiuso del centro storico di Città di Castello.