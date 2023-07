Gwyneth Paltrow in Umbria, le foto della vacanza tra Perugia e Reschio

Perugia, 1 luglio 2023 – Continua la vacanza in Umbria per Gwyneth Paltrow. Dopo il pranzo in trattoria a Città di Castello avvenuto una decina di giorni fa, l’attrice americana ha mostrato su Instagram di essere ancora in Umbria a godersi qualche giorno di relax.

La diva del cinema ha infatto pubblicati sul suo profilo Instagram alcune foto della sua vacanza tra le colline umbre insieme al marito Brad Falchuk. Come noto, la famosa stella di Hollywood adora trascorrere i suoi momenti di svago in Italia nell’esclusivo resort di Reschio, nel territorio di Lisciano Niccone.

Inoltre, l’attrice nonché imprenditrice americana è stata avvistata anche in centro a Perugia. Lo dimostra anche una foto che ha pubblicato la stessa Gwyneth Paltrow, soffermatasi per un cannolo siciliano alla storica pasticceria Sandri.