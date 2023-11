Guida ubriaco un’auto senza assicurazione

TERNI Fermato ubriaco alla guida di un’auto senza assicurazione, trovato in possesso di droga, ha tentato la fuga a piedi, per essere bloccato poco dopo dalle forze dell’ordine. Protagonista un 24enne residente a Perugia, pregiudicato, che è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza, resistenza a pubblico ufficiale e fuga. Nella notte tra venerdi e sabato scorsi, in via Eugenio Chiesa, una pattuglia della polizia stradale, insieme alla finanza, ha fermato un’auto che procedeva ad alta velocità, creando rischi alla circolazione rischiando addirittura di investire alcuni passanti. Il giovane alla guida è risultato positivo all’alcol test e in possesso di un modesta quantità di hashish; il veicolo sprovvisto di assicurazione e già sotto sequestro. Quindi il tentativo di fuga e le denunce.