Gubbio, torna il sereno: "Continuiamo a lavorare"

Può tornare un po’ di sereno nell’ambiente eugubino, che ritrova la vittoria dopo quasi due mesi. Nel 3-1 interno contro la Lucchese – è la prima volta in stagione in cui il Gubbio segna più di due gol in una sola partita – sono diversi gli aspetti positivi, sia dal punto di vista del gioco, anche se ancora c’è da lavorare, che per alcuni singoli. Su tutti, risalta la doppietta di Tommasini che può trasformarsi in un’iniezione di fiducia imprevedibile: i rossoblù cercano continuità e la potrebbero trovare nel proprio n° 9.

Quella contro i toscani, inoltre, era la prima vittoria della gestione Fontana, anche se in panchina sabato c’era il vice Rubicini per la squalifica del tecnico calabrese. "Non mi sento un portafortuna, sono un collaboratore del mister ma la bravura della vittoria sta nel lavoro fatto in settimana", scherza il secondo di Fontana, che esprime soddisfazione nell’analisi del match: "È una vittoria pesante, abbiamo avviato un percorso come idee e stile di gioco e questa vittoria ci dà una mano per proseguire il lavoro intrapreso poche settimane fa. Oggi era fondamentale, siamo partiti bene ma dopo il vantaggio eravamo un po’ contratti, nel secondo tempo siamo riusciti a scioglierci e a mettere in campo la nostra idea. Voglio sottolineare la grande predisposizione dei ragazzi perché il campo rendeva complicato portare un certo gioco".

Non mancano situazioni da limare: "Ci vuole del tempo, c’è un periodo di adattamento necessario, stiamo lavorando settimanalmente per poterlo rendere più breve, questo risultato ci dà una mano per la consapevolezza della squadra e ci dà una maggiore libertà mentale".

Federico Minelli