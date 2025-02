Gubbio, striscia positiva. Nel segno di Tommasini

È il miglior periodo della stagione per il Gubbio, che dopo un inizio tormentato ha finalmente inanellato una buona serie di risultati utili consecutivi. Tra i protagonisti di questo break positivo dei rossoblù c’è sicuramente Christian Tommasini, che da quando è arrivato Fontana in panchina ha trovato nuova vita, come tutta la squadra. Ne aveva parlato anche il diesse Degli Esposti nel post gara dell’ultimo match contro il Pineto: "Tommasini è un giocatore forte e lo ha dimostrato anche in passato, è un ragazzo che anche in questa sessione di mercato ha avuto richieste, ma soprattutto Christian è un ragazzo sensibile che ama il proprio lavoro. Nella prima parte di stagione era il primo a essere dispiaciuto per il proprio rendimento, per cui in questo momento si sta allenando con continuità e sta facendo quello che è nelle sue capacità, aiutato da un gruppo che ora sta costruendo e lo sta mettendo nelle condizioni di finalizzare meglio". L’attaccante ex Pescara ha commentato così, invece, il 2-1 interno contro il Pineto: "Penso che abbiamo fatto una bella partita, deve essere un punto di partenza perché abbiamo creato molto il primo tempo e dobbiamo metterci in testa che dobbiamo provare a finalizzare meglio, arriviamo molto spesso in area e io in primis devo cercare di migliorare per segnare più gol. Rimane comunque una bella vittoria che ci dà consapevolezza che ogni volta che scendiamo in campo vogliamo vincere". Cinque gol dei sette totali sono arrivati nelle otto partite con Fontana alla guida: "Da quando è arrivato il mister – prosegue Tommasini – stiamo lavorando tanto, abbiamo alzato il baricentro, pressiamo più alti, cerchiamo sempre la costruzione, stiamo cercando di seguire le sue idee, secondo me siamo sulla strada giusta ma c’è ancora da fare". Il record dell’attaccante bolognese è di 9 gol in un singolo campionato; da qui a maggio – oltre a eventuali playoff – l’obiettivo è quello di arrivare in doppia cifra dopo la scelta di rimanere a Gubbio nonostante le sirene di mercato: "Ogni domenica scendo in campo per fare gol e migliorare il mio record. A gennaio ho ricevuto diverse offerte, poi il mercato è lungo e a volte è anche fuorviante, io sono contento di essere rimasto anche se avevo la possibilità di andar via, secondo me si può finire il campionato in maniera positiva, è il mio obiettivo e di tutta la squadra. A partire dalla prossima partita, tutto passa dal lavoro settimanale". La squadra tornerà ad allenarsi oggi pomeriggio per preparare la gara contro il Legnago ultimo in classifica, ancora al "Barbetti", questa volta alle 15 di sabato 22 febbraio. Tornerà Tozzuolo dalla squalifica, mentre forse si potrà vedere il ritorno in campo di Mattia Proietti. Federico Minelli