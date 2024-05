Gubbio sarà capitale della scienza. Cento esperti per parlare di genetica

La città eugubina, in un periodo pieno di appuntamenti folcloristici e culturali, allarga la propria offerta anche al mondo scientifico. Dal 9 al 14 giugno 2024, infatti, nel complesso di San Benedetto di Gubbio, si terrà il quindicesimo convegno internazionale sulle tematiche della ricerca di base e applicata in genetica dal titolo ’Conference on Drosophila Heterochromatin’.

L’appuntamento, che si rinnova ogni due anni, riunisce circa cento tra scienziati di fama mondiale e giovani ricercatori da ogni parte del globo con l’obiettivo di scambiarsi le reciproche esperienze, le ultime scoperte scientifiche e stabilire collaborazioni internazionali che portano continuamente ad utili risultati non solo nella ricerca biologica di base, ma anche ad utili applicazioni pratiche nel campo delle malattie genetiche.

In particolare, lo studio dell’eterocromatina ha fornito, e fornisce continuamente, contributi fondamentali per la comprensione dei meccanismi epigenetici che sono alla base della regolazione dell’espressione genica. Questo tipo di studi risulta di fondamentale importanza, non solo per comprendere pienamente i meccanismi di controllo dell’espressione dei geni, ma anche per comprendere le alterazioni molecolari che portano all’insorgenza delle numerose patologie genetiche.

Gubbio ospiterà per la sesta volta (dopo le edizioni del 2005, 2007, 2009 e 2011) il convegno, grazie all’organizzazione logistica di Federico Cambiotti e Monia Rossi che collaborano con i professori Sergio Pimpinelli e Laura Fanti del Dipartimento di Genetica Molecolare dell’Università “La Sapienza” di Roma per quanto riguarda la parte scientifica dell’evento.

Il Comune di Gubbio ha posto il proprio patrocinio per l’appuntamento, in un periodo in cui la politica vivrà momenti di assoluta fibrillazione viste le elezioni amministrative.