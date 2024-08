Gubbio, l’attesa è finita . La piscina comunale ha riaperto i battenti

Quella della piscina comunale è stata forse la prima problematica che la nuova amministrazione Fiorucci ha dovuto affrontare. Pochi giorni dopo l’insediamento del sindaco, infatti, si è subito palesato lo spauracchio della chiusura della struttura “a data da definirsi” e “a seguito di un imprevisto ritardo nella conclusione dei lavori di ristrutturazione”.

Dopo settimane di lavori interni e proteste da parte degli utenti, l’attesa è terminata nella giornata di ieri, quando è stata ufficializzata la riapertura del polo natatorio eugubino di via Leonardo da Vinci: in seguito alle analisi dello scorso venerdì svolte da Azzurra Piscine, che avevano dato già esito positivo, è di ieri mattina il sopralluogo finale da parte dell’Azienda Sanitaria Locale che ha confermato la riapertura delle vasche.

Così, tutti gli utenti, residenti, turisti e atleti potranno tornare a utilizzare una struttura così importante per il presente e per il futuro della città. In seguito all’insediamento del 17 luglio in Consiglio comunale ed alla nomina degli assessori Spartaco Capannelli alle Opere pubbliche e Carlotta Colaiacovo allo Sport, la piscina comunale è stata subito oggetto di massima attenzione da parte della nuova Giunta e degli uffici comunali preposti: grazie agli sforzi e all’impegno di tutti sono state effettuate alcune correzioni su interventi reputati inadeguati per un impianto olimpionico, al fine di restituire alla città una struttura con pochi eguali in Italia, adatta a ospitare eventi di assoluta caratura.

Pochi giorni fa, infatti, è stato presentato il TVN Camp 2024, in partenza il prossimo 18 agosto, che per due settimane permetterà a più di 90 atleti provenienti da tutta Italia di seguire lezioni di alto livello con uno staff altamente qualificato. Una riapertura che fa bene nell’immediato alla città eugubina, ma che contestualmente dona lustro al nome di Gubbio anche per eventi futuri.

L’ideatore del TVN Camp Simone Palombi si trasferirà in città a partire da settembre e ha grandi ambizioni per il futuro: Gubbio vuole continuare a puntare sullo sport, anche dopo che le recenti Olimpiadi di Parigi hanno dimostrato che è un fenomeno sempre più in crescita in Italia.