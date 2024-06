Gubbio da costruire: prima il ds, poi casting-tecnico

GUBBIO – La società rossoblù, dopo l’addio del direttore sportivo Davide Mignemi che sta valutando quale avventura intraprendere tra le offerte ricevute (Ancona e Siracusa su tutte), si è subito messa al lavoro per gettare le basi in vista della prossima stagione. La priorità è quella di riempire il posto vacante lasciato dal diesse siciliano, e sono già in corso i colloqui tra il presidente Notari e i possibili successori di Mignemi, che vanno a comporre una rosa di 5/6 elementi giovani dal punto di vista anagrafico ma comunque già esperti e in grado di proseguire il lavoro già iniziato. La decisione è prevista entro la fine della prossima settimana, per dare modo al nuovo entrato di prendere contatto con l’ambiente eugubino e partire poi con lo “scouting” per la nuova guida tecnica. Una volta scelto il direttore sportivo, infatti, le attenzioni si concentreranno tutte sul nuovo allenatore che siederà in panchina e darà anche le indicazioni per agire sul mercato. È ancora presto per fare nomi ma Notari in primis non vuole perdere lo status quo guadagnato in questi ultimi tre anni, in cui sono stati conquistati ben 172 punti, che hanno fruttato un settimo posto e due quinti posti, tradotti poi in tre partecipazioni ai playoff. Saranno giorni caldissimi, dunque, e allo stesso tempo decisivi per il futuro del Gubbio: tutto si concentra in poche settimane.