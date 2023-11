Gubbio, Città Appennino più vicina: "Insieme un percorso di eccellenze"

La Città Appenninica passa per Gubbio. La seconda tappa del convegno “La Città Appenninica. Territorio e politiche tra Marche e Umbria” si è svolta ieri nella cornice della Sala Trecentesca di Palazzo Pretorio. Dalla mattina al pomeriggio, una giornata di full immersion su tanti argomenti, con molti relatori che si sono susseguiti per dare una rappresentazione variegata delle potenzialità che questa vasta aera territoriale può esprimere per il futuro.

Ha aperto il convegno il sindaco di Gubbio Filippo Stirati, che ha portato i saluti e fatto gli onori di casa, guardando al progetto comune con fiducia: "Vogliamo mettere in campo energie operose che possono essere molto utili per programmare il futuro del territorio. Noi abbiamo storicamente una relazione con le Marche, tale da poterci mettere nelle condizioni di integrarci su tanti ambiti: turismo e cultura sono sicuramente preponderanti ma pensiamo ad un lavoro che riguardi infrastrutture, servizi, sviluppo, economia, imprese e formazione. Insieme possiamo immaginare di costruire un grande percorso sulle eccellenze e sulla qualità che questi territori hanno espresso ed esprimono".

La mattinata è poi proseguita con gli interventi dei relatori, che hanno spaziato dal settore primario ai servizi territoriali, passando per lo sviluppo imprenditoriale, la cultura e il turismo. Si è ripartiti nel pomeriggio, con la sindaca di Fabriano Daniela Ghergo che ha dato il via alla seconda sessione: "Abbiamo deciso di rilanciare una riflessione sull’Appennino, non solo come spazio naturalistico, ma anche come città diffusa, come ambito di relazione di vita, di residenza e di produzione. Abbiamo di fronte sfide comuni, e con l’appuntamento di oggi vogliamo fare un passo in avanti, delineando gli ambiti nei quali è possibile attivarsi in sinergia per individuare iniziative progettuali e concentrarsi sulle modalità di realizzazione".

Hanno arricchito il pomeriggio di conferenze numerosi rappresentanti di diverse realtà del vasto territorio. Nei prossimi giorni è atteso un comunicato che traccerà le fasi successive, con la formazione dei tavoli di lavoro.