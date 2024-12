Gubbio, cambia il mercato. Più spazio agli ambulanti

Torna un’importante novità per il mercato settimanale eugubino del martedì. Grazie ad un’ordinanza sindacale firmata lo scorso 10 dicembre è stata ripristinata la spunta mercatale, ovvero l’assegnazione provvisoria dei posteggi del mercato temporaneamente non occupati dai titolari. "Un’operazione importante – spiega l’assessore al Commercio Micaela Parlagreco – che ci vede ancora una volta a fianco degli operatori del mercato, anche in una situazione non semplice quale quella che stiamo vivendo, a causa dei lavori in Piazza 40 Martiri. Ora, in attesa di ritrovare una collocazione definitiva non appena termineranno i lavori in piazza, con questa ordinanza vogliamo venire incontro alle esigenze degli operatori e consentire loro di lavorare al meglio delle possibilità. Ringrazio la nostra Polizia Municipale per la collaborazione sempre molto proficua: senza il loro prezioso contributo nessuna operazione di questo tipo sarebbe possibile". L’assegnazione della spunta è comunque soggetta a una serie di condizioni, come la presentazione del documento di regolarità contributiva al momento della richiesta del posteggio libero, il regolare pagamento del canone, l’arrivo entro le ore 7:30, l’accessibilità in sicurezza del posteggio, il rispetto dell’orario di esercizio. Soddisfazione espressa anche dal presidente regionale Fiva Confcommercio Mauro Fortini, che rimarca come questa sia "una importante dimostrazione di attenzione verso la nostra categoria da parte del Comune di Gubbio. Abbiamo particolarmente apprezzato la reintroduzione della spunta nel mercato a ridosso del periodo natalizio: questo, oltre a potenziare l’offerta merceologica, darà infatti una possibilità di lavoro concreta a una decina di famiglie".

Federico Minelli