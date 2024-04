Gubbio all’operazione-Rimini. Con un occhio alla Juve Next Gen

Il Gubbio è nel pieno della settimana che avvicina la squadra all’ultima partita della regular season. Domenica alle ore 20 al “Barbetti” arriva infatti il Rimini, per un match che può ancora indirizzare il piazzamento finale di entrambe le formazioni. I rossoblù, infatti, cercano una vittoria per assicurarsi il quinto posto senza dover guardare il risultato della Juventus Next Gen – a due punti di distanza dagli umbri – impegnata sul campo della Vis Pesaro che vuole invece agguantare la diciassettesima posizione. Dall’altra parte i biancorossi, già sicuri di partecipare ai playoff, vogliono i tre punti per cercare di scavalcare quante più squadre possibili in classifica: a 50 lunghezze ci sono Rimini e Arezzo, a 52 Pescara e Pontedera, per cui la massima aspirazione dei romagnoli è quella di conquistare il settimo posto, anche se dovranno essere seguiti con attenzione i risultati delle rivali. Al momento, il primo turno dei playoff metterebbe di fronte Gubbio-Arezzo e Juventus Next Gen-Rimini, oltre a Pescara-Pontedera. Intanto è stata designata dall’AIA la squadra arbitrale per la partita di domenica sera: a dirigere l’incontro sarà Gabriele Totaro di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Nicola Di Meo di Nichelino e Andrea Rizzello di Casarano. Il quarto ufficiale sarà invece Enrico Eremitaggio di Ancona. Il giovane fischietto salentino è al primo anno tra i professionisti e nel corso di questa stagione ha arbitrato 10 gare tra Serie C (di cui tre nel girone B) e Coppa Italia di categoria, senza però mai incontrare né il Gubbio né il Rimini.