Gubbio a tutto camper Ecco il grande raduno che parla la lingua d’Europa

Oggi e domani, 17 e 18 giugno, fa tappa a Gubbio il 44° EURO CC., il grande raduno internazionale della Fédération Internationale des Clubs de Motorhomes la cui organizzazione è stata demandata al Camper Club Gubbio, presieduto da Raffaello Di Benedetto, che con la sua attività ha saputo conquistarsi generale stima e considerazione. Il raduno è in corso dallo scorso sette giugno, con la tappa eugubina che ha il suo riferimento logistico e organizzativo nella ben attrezzata e funzionale area di sosta di via del Bottagnone. Il programma parte dalle ore 10 di questa mattina, quando nell’area di sosta camper club Gubbio sono attesi gli arrivi dei primi 150 camper che raggiungeranno le 201 unità nella giornata di domani. Gli equipaggi sono tutti stranieri e provengono da Francia, Belgio, Svizzera, Lussemburgo, Spagna e Grecia: un’opportunità di mostrare la città eugubina ai turisti di tutto il mondo.

Andando avanti a domenica, alle ore 19.30, sempre nell’area di sosta, ci sarà l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri “Reggianini” della Associazione Bersaglieri di Gubbio, che omaggerà i camperisti presenti. A testimoniare l’importanza della manifestazione, sarà presente il Presidente della Ficm Claude Guet, confermando come questa, insieme alle tante altre proposte promosse dall’amministrazione comunale e dagli organi associativi, sia un’altra occasione significativa per la promozione e lo sviluppo dell’economia eugubina.

Il movimento camperisti, inoltre, è in crescita costante negli ultimi anni: nel 2022, ad esempio, l’area di sosta di Gubbio ha registrato oltre 6000 accessi, alcuni dei quali si sono prolungati per più giorni, mettendo insieme cifre importanti sul piano delle presenze. Per agevolare i camperisti che transiteranno a Gubbio il 17 e 18 giugno, sono state disposte le seguenti modifiche alla circolazione: divieto di sosta con rimozione dalle ore 07:00 del 17.6.2023 alle ore 24:00 del 18.6.2023 nel parcheggio dello stadio “Barbetti”, nel piazzale antistante l’ingresso ITIS Cassata e in tutta la zona circostante l’area di sosta camper “Carlini”.