Guasto in rete. La città resta all’asciutto

NOCERA UMBRA – Importante guasto al sistema idrico della città, che ha lasciato un’ampia parte del territorio comunale senz’acqua. Il guasto, inizialmente, era stato attribuito ad una problematica elettrica e si è verificato giovedì sera. Venerdì sono partiti gli interventi, durante i quali hanno risentito della mancanza d’acqua le zone di Nocera capoluogo, la zona industriale Zingaretti, Monte Alago, Schiagni, Isola e Ponte Parrano. I tecnici Vus hanno lavorato per ripristinare la regolarità del servizio e, per garantire l’approvvigionamento di acqua potabile alla popolazione sono intervenute anche due autobotti, disponibili fino alla soluzione del guasto, in via Umberto I e presso la casa di cura in zona San Felicissimo. Nel pomeriggio la situazione era risolta, bypassando il guasto attraverso l’allaccio ad un’altra rete gestita da Umbra Acque, ma non sono mancate le polemiche.