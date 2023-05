Guasto al comune di Spoleto

Blackout in Comune, linea telefonica isolata, uffici in tilt. Il Comune di Spoleto nella tarda mattinata di ieri ha comunicato che, a seguito di un guasto tecnico non riconducibile a problematiche interne all’ente, gli uffici comunali sono rimasti sprovvisti di linea telefonica e rete internet. Inevitabili gli intralci al regolare svolgimento dei servizi che richiedono connettività internet. "Siamo in costante contatto con il fornitore – ha scritto il Comune in una nota – per essere aggiornati sullo stato di risoluzione del guasto". Fuori servizio anche il sito istituzionale dell’ente e tutti i servizi digitali della piattaforma. Gli uffici rimangono comunque aperti regolarmente al pubblico anche questa mattina.