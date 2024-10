Gualdo Tadino celebra oggi la ’Festa dei Nonni’

GUALDO TADINO – "La festa dei nonni" dell’Umbria si svolge per l’intera giornata di oggi nel centro di Gualdo Tadino. E’ organizzata da "50&Più Umbria" in collaborazione col Comune e diversi partner e associazioni e il patrocinio delle Province di Perugia e Terni e della Confcommercio Umbria. Si prevedono tante attività ludiche, visite guidate, con musei aperti, racconti dei nonni e filastrocche, laboratori tra cui quelli di apicultura, cereria, di radiocomunicazione. Per chi ama la buona tavola ci sono gli incontri su "Sapori della tradizione" e "Sapori e saperi del mondo". Gli studenti dell’Istituto "Casimiri" festeggiano i nonni ospiti dell’Easp, trascorrendo con loro una "mattinata letteraria". Nel pomeriggio ancora tanti appuntamenti, con laboratori e spettacoli, "fino al gran finale che vedrà una installazione temporanea, realizzata dai bambini delle scuole con i loro nonni. A seguire un momento celebrativo dedicato ai riconoscimenti ufficiali ad alcune nonne e nonni della città, allietato dal Coro Sarabanda dei bambini. Per il pranzo ci sono diversi ristoranti con "menù speciale per le famiglie". Nella mattinata di oggi c’è anche la festa regionale dell’Unitalsi, con la partecipazione di volontari e assistiti da tutta l’Umbria: il presidente locale Daniele Anastasi (nella foto) coi collaboratori gestisce l’organizzazione con momenti fondamentali alle 10 nella chiesa di San Donato e alle 11,15 nella messa in basilica. Per tutti, in occasione del giubileo angelano, c’è la possibilità di accesso alla "Porta santa".

A.C.