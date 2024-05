Gruppo di lavoro sulle azioni di contrasto

ORVIETO Sala conferenze dell’ospedale “Santa Maria della Stella“ gremita per la prima edizione del corso di formazione aziendale “Interdisciplinarità nel codice rosa“, promossa dalla Asl. Alla presentazione dei docenti è seguito un approfondito e costruttivo momento di confronto per gruppi di lavoro per la definizione di un percorso organizzativo a tutela delle vittime di violenza, al fine di consolidare la rete territoriale che vede insieme trasversalmente, oltre ai professionisti sanitari, i servizi sociali, le forze dell’ordine e gli operatori dei Cav, Centri antiviolenza. L’iniziativa sta riscuotendo adesione, consenso e ampia partecipazione del personale. "Il nostro lavoro e impegno - spiega il dottor Piero Carsili, direttore generale facente funzioni della Asl - è volto a potenziare la rete di prevenzione e di contrasto alla violenza sulle donne in ogni sua forma promuovendo e assicurando in tutti i nostri territori e in tutte le nostre strutture, grazie ad un impegno multidisciplinare coordinato, un’assistenza capillare e qualificata in ogni suo aspetto. Ringrazio il gruppo di lavoro che anima il percorso organizzativo e formativo, i servizi impegnati nella promozione e nel supporto degli eventi e i nostri professionisti che con la partecipazione attiva e con l’impegno quotidiano reso con dedizione, competenza ed empatia, sono in prima linea per sostenere le donne e combattere il triste fenomeno del maltrattamento, della sopraffazione, della violenza di genere fisica e psicologica esercitata in vari modi".