Gruppo “Cremona“ Pergamene in ricordo

CITTÀ DI CASTELLO - Novanta pergamene alla memoria "per ricordare i soldati eroi ed esprimere la gratitudine della comunità a quei giovani che si arruolarono volontari nel gruppo di combattimento Cremona". Tanta partecipazione ieri nella sala consiliare dove la sezione Anpi di Città di Castello, assieme all’istituto Gabriotti, ha organizzato un convegno per ricordare i tifernati che agli inizi del 1945 si arruolarono volontari nel Gruppo di Combattimento Cremona per sconfiggere i nazi fascisti nella parte d’Italia non ancora liberata, come ad Alfonsine teatro della battaglia del Senio. Ecco i nomi: Francesco Babbi, Alfredo Bacchi, Carlo Baldelli, Amleto Bambini, Giuseppe Bartolini, Remo Bassini, Vittorio Batazzi, Giuseppe Battocchi, Giuseppe Battaglia, Giuseppe Beccafichi, Sergio Beccafichi, Luigi Benedetti, Gianluigi Berardi, Sante Bernardini, Mario Berretti, Dante Bianchi, Ezio Borborini, Alberto Braganti, Giuseppe Braganti, Ivo Carletti, Agostino Cibei, Venanzio Cilberti, Domenico Fernardo Ciribilli, Rodolfo Colautti, Carlo Corsi, Livio Dalla Ragione, Dino Dolciami, Domenico Eleonori, Enrico Ferri, Furio Ferri, Domenico Ferrini, Dino Fiordini, Dante Fontanelli, Ermanno Gaggioli, Gastone Gambuli, Settimio Gambuli, Pietro Gatti, Pericle Gazzaniga, Giovanni Ghezzi, Ivo Giacchi, Vittorio Giombini, Alfeo Guerri, Gualtiero Gustinelli, Secondo Gustinucci, Nello Lucarini, Michele Luchetti, Alberto Marcellini, Emilio Mariucci, Attilio Marsiglietti, Tommaso Masciarri, Amedeo Mastriforti, Bruno Mencaccini, Libero Mencaccini, Pensiero Mencaccini, Quinto Menghi, Alberto Marcellini, Antonio Migliorati, Giuseppe Morvidoni, Nazzareno Nardi, Ubaldo Narducci, Luigi Nicasi, Italo Oriani, Aldo Pacciarini, Giuseppe Pannacci, Pasquale Pannacci, Ubaldo Perioli, Armando Perugini, Gualtiero Perugini, Stelio Pierangeli, Corrado Ponti, Lazzaro Polcri, Mario Polcri, Sergio Puletti, Secondo Radicchi, Giovanni Rossi, Luigi Santinelli, Averino Segapeli, Luigi Sgaravizzi, Remo Sgaravizzi, Vincenzo Sifoni, Amedeo Sorbastrelli, Giuseppe Stoppini, Giovanni Taffini, Luigi Turchi, Vinicio Verini, Armando Veschi, Sante Volpi, Gabrio Zaganelli.