Gravi ma stabili le condizioni dell’idraulico rimasto ferito. Il crollo del solaio e l’intervento dell’elisoccorso

PANICALE Restano gravi ma vengono considerate stabili le condizioni dell’idraulico di 55 anni rimasto vittima mercoledì mattina di un grave incidente sul lavoro a Tavernelle di Panicale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri, che stanno compiendo accertamenti sull’accaduto e hanno effettuato i rilievi tecnici sul posto, l’uomo era impegnato nell’installazione di un impianto di climatizzazione in un locale di via del Commercio sottoposto a ristrutturazione, quando è caduto per lo sfondamento del solaio, battendo violentemente la testa a terra. E’ stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Perugia, dove i medici stanno valutando ormai da ore l’evoluzione del trauma e delle fratture riportate al volto, nonché delle lesioni al torace.