Grave infortunio sul lavoro Colpito alle gambe dalle barre del muletto

Mentre stava movimentando del materiale all’interno dell’azienda dove lavora, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto colpito agli arti inferiori dalle barre di sollevamento del muletto che gli hanno procurato una grave ferita lacero contusa. Quando i soccorritori sono intervenuti hanno dovuto mettere in atto delicate operazioni di soccorso per liberare l’uomo dal mezzo meccanico. Attimi di paura per un ragazzo di soli 30 anni (M.N. residente a Città di Castello) che è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia a seguito di un grave incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda con sede a Calzolaro frazione del comune di Umbertide.

L’episodio, le cui cause sono al centro delle indagini condotte dai carabinieri e dai tecnici della Usl Umbria 1, si è verificato nella mattinata di ieri, giovedì 6 aprile. Secondo una prima ricostruzione il trentenne mentre stava movimentando materiale all’interno dell’azienda è rimasto gravemente ferito agli arti inferiori colpito da un muletto, ma sulla dinamica e sullo stato del mezzo sono in corso gli accertamenti del caso. Sul posto ambulanza, i carabinieri della compagnia di Città di Castello, coordinata dal luogotenente Fabrizio Capalti, con il Nil (Nuclei carabinieri Ispettorato del lavoro) e gli specialisti della Usl per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto. I vigili del fuoco hanno collaborato col personale sanitario per liberare il ferito e mettere in sicurezza il luogo dell’incidente. Il giovane è stato immobilizzato quindi trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Perugia. La prognosi è riservata.