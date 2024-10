Grave giovane investito da un’auto. È caccia al pirata della strada

Investe un pedone con l’auto e fugge senza prestare soccorso. I carabinieri della compagnia di Spoleto, coordinati dal capitano Teresa Messore, hanno avviato le indagini per individuare il pirata della strada che lunedì, in tarda serata, ha investito un ragazzo di 28 anni. L’incidente si è verificato in via della Repubblica, la traversa di viale Marconi che conduce al centro civico di San Nicolò. Il giovane è stato scaraventato a terra dall’auto che non si è fermata, per proseguire la sua corsa. A prestare i primi soccorsi al 28enne sono stati alcuni passanti che hanno dato l’allarme al 118. Sul posto è giunta l’ambulanza, ma anche i carabinieri. Il pedone in un primo momento sarebbe riuscito ad alzarsi da terra per poi però accasciarsi nuovamente e viste le sue condizioni particolarmente gravi i sanitari hanno deciso di trasferirlo all’ospedale Santa Maria di Terni. Da tre giorni è ricoverato in prognosi riservata ma, non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi del caso, la strada è rimasta chiusa per circa un’ora per consentire le operazioni di soccorso.

Oltre a raccogliere le testimonianze delle persone presenti all’episodio, i militari hanno avviato le ricerche per individuare eventuali telecamere di sorveglianza dei negozi presenti nella zona. Le immagini potrebbero essere preziose per dare una svolta all’indagine e per individuare l’auto del pirata della strada che oltre al reato di lesioni dovrebbe rispondere anche di quello di omissione di soccorso. Mentre proseguono le indagini, le condizioni del ferito restano sotto stretto controllo medico.