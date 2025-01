Gli studenti del ’Casimiri’ sull’"Albero del libro"

GUALDO TADINO – Pieno il successo per "L’albero del libro", la bella iniziativa che ha avuto come protagonisti gli studenti dell’Istituto di istruzione superiore "Raffaele Casimiri". Per due sere, nell’atrio del palazzo comunale, hanno coordinato lo scambio di libri tra tanti partecipanti. Il tutto allo scopo di favorire la lettura di opere letterarie e di avvicinare la popolazione al piacere del leggere.

La proposta si è trasformata in un autentico evento: ha visto presenti tantissime persone, hanno portato e preso libri di vario genere nello stand appositamente allestito dai ragazzi degli indirizzi liceali, del tecnico grafico e del professionale socio-sanitario. Il tutto è stato coordinato dalla referente del progetto, la professoressa Katia Tittarelli, titolare della cattedra di storia e filosofia in un corso liceale.

Piena la soddisfazione dell’amministrazione comunale, che ha patrocinato; l’assessore alla cultura Gabriele Bazzucchi ha detto: "L’istituto Casimiri, anche con questo progetto di alta valenza formativa e sociale, si conferma una realtà solida e ben radicata nel territorio, capace di valorizzare in maniera semplice ed efficace la cultura del libro, con un’idea fresca e dinamica, lasciando ampio spazio ai ragazzi e coinvolgendo tutta la comunità. La scuola si conferma una vera eccellenza, sa coniugare il rigore della didattica con attività e progettualità di ampio respiro, capaci di far acquisire competenze trasversali e fondamentali per la formazione di persone consapevoli, preparate e pronte ad affrontare le sfide universitarie e professionali della vita".

Alberto Cecconi

