Gli Oblivion irrompono al Lyrick con “Tuttorial“. Risate con Chiara Anicito e “Cammela“ star dei social

Una due giorni decisamente intensa sul palco del Lyrick dove la stagione “Edizione straordinaria” mette in scena due spettacoli in rapidissima successione. Questa sera alle 21.15 l’attesa è tutta per gli Oblivion (nella foto): il folle quintetto formato da Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli si proietta nel futuro con “Tuttorial“, il nuovo spettacolo interamente dedicato alla contemporaneità. Come sempre gli Oblivion giocano con la musica e il teatro, tra nostalgia e modernità, tra giocoleria e cabaret, tra intrattenimento leggero e satira di costume: qui si muovono in una realtà alternativa dove Galileo Galilei è una star di TikTok, Leonardo da Vinci non riesce a produrre contenuti virali e Marco Mengoni canta all’Ikea. Senza senso e senza tempo, personaggi di varie epoche allietano le giornate dei loro follower in cambio dell’agognato successo. Con il virtuosismo dei loro arrangiamenti, effetti sonori avveniristici e l’innata voglia di distruggere gli schemi, gli Oblivion cantano, suonano, percuotono diventando anche l’orchestra di loro stessi e realizzano ogni sera un anti musical carbonaro a metà tra avanspettacolo e dj-set.

Domani alle 17 sarà poi la volta di Chiara Anicito in “Cammela e il gruppo delle mamme” dove porta a teatro Carmela, la mamma siciliana più famosa del mondo social. Attraverso monologhi, musica e parodie, l’artista porta il pubblico nel mondo di Carmela, fatto di comicità mai volgare e sempre coinvolgente, spaziando dalla scuola ai social, dalla vita familiare al rapporto con la società, concludendo il suo spettacolo senza maschera, per far conoscere chi nasconde dietro questo personaggio di successo: I biglietti per i due spettacoli sono in vendita su TicketItalia e TicketOne.