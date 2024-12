Gli auguri dei carabinieri a ospiti e personale della “Casa di quartiere“

CITTÀ DI CASTELLO - Gli auguri più affettuosi e sinceri, quelli che i carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno voluto regalare agli anziani della “Casa quartiere centro diurno San Francesco di Sales“, in vista del Natale. Un incontro molto sentito con cui i militari dell’Arma, rappresentati dal comandante della Compagnia, capitano Massimiliano Croce, e dal comandante di Stazione, luogotenente Fabrizio Capalti, tra sorrisi e abbracci hanno voluto dimostrare la propria vicinanza alle fasce deboli, portando una parola di conforto per alleviare la solitudine in questi giorni di festività natalizie. Insieme ai militari dell’Arma anche il primo cittadino Luca Secondi, l’assessore Benedetta Calagreti e la responsabile dell’Ufficio comunale della Cittadinanza, minori, famiglie e anziani, Lorenza Scateni. La visita ha fatto molto piacere agli anziani ospiti ma anche alle suore e agli operatori che con molta dedizione e professionalità prestano quotidianamente tutte le attenzioni per rendere la permanenza nella struttura il più confortevole possibile.