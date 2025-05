Domenica torna “Foligno in Fiore“. Negozi, chiostri e balconi addobbati

FOLIGNO - Torna l’iniziativa ‘Foligno in Fiore’ domenica con negozi, balconi e chiostri allestiti con decorazioni floreali in una giornata dedicata alla riscoperta di antichi palazzi. Ad annunciarlo è l’assessore al commercio, Elisabetta Ugolinelli, mettendo in evidenza che “Foligno in Fiore” "diventa non solo una serie di eventi piacevoli ma soprattutto deve essere, nell’intenzione di chi l’ha pensata e fortemente voluta, un modo per celebrare la bellezza e la creatività rendendo la città ancora più affascinante e significativa per i nostri figli e i nostri nipoti, creando un’atmosfera di comunità e collaborazione, rafforzando le identità locali e la percezione di Foligno da parte dei suoi stessi abitanti".

Domenica ci saranno negozi aperti, decorazioni floreali in ogni angolo, in tante vie. Per l’occasione verrà aperto il portone di Palazzo Morotti, un palazzo storico, che pochi conoscono. Costruito tra il 1640 e il 1660 dalla famiglia Morotti, originaria di Bergamo, presenta una struttura articolata su più livelli con elementi architettonici tipici delle residenze nobiliari del 17mo secolo. Si potranno ammirare e visitare, grazie alla disponibilità della marchesa Morotti, l’atrio e il cortile con pozzo. L’atrio verrà allestito in modo suggestivo e sarà possibile trovare testimonianze di un tempo passato in una atmosfera particolare.