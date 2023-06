Giuseppe Cerasa, Giornalista di Lungo Corso, Riceve Cittadinanza Benemerita a Todi

TODI – Il nome di Giuseppe Cerasa, giornalista di lungo corso, verrà iscritto nel registro dei cittadini benemeriti della città. Il riconoscimento, che è stato assegnato dal massimo consesso cittadino, gli verrà conferito oggi, venerdì 30, alle ore 17 nella Sala del Consiglio. Un rapporto, quello di Giuseppe Cerasa con Todi e l’Umbria, lungo ormai trent’anni, durante i quali il legame di reciproco affetto tra il giornalista di origini siciliane e la città è andato sempre crescendo.

In anni recenti Cerasa, attuale direttore di una nota collana di guide turistiche, ha dedicato proprio a Todi la prima Guida riservata ad un "centro minore", una novità rispetto alle tradizionali guide regionali e delle grandi città d’arte. Un esperimento di successo, che ha aperto le porte ad una nuova collana all’interno del progetto editoriale sulle più importanti realtà turistiche italiane.

Non meno apprezzato è stato il suo impegno a favore della città sotto il profilo culturale ed artistico, facendone un punto di riferimento per iniziative di valore nel campo dell’arte contemporanea. "Il conferimento della cittadinanza benemerita - sottolinea il sindaco Ruggiano – è un segno di riconoscenza alla persona, ancora prima che al professionista, e un segnale di attenzione a quanti hanno scelto e adottato Todi quale luogo privilegiato della propria vita". L’incontro pubblico di oggi pomeriggio, grazie anche alla presenza di altri autorevoli giornalisti nazionali costituirà l’occasione, a margine della cerimonia di conferimento, per un dibattito sul presente e sul futuro dell’informazione e un riconoscimento non solo per Cerasa ma per l’intera professione giornalistica.

S.F.