Giubileo: ecco la mostra. Storia, arte e spiritualità

L’anno giubilare si è aperto ormai da qualche mese e tutta la comunità cattolica è in fermento. Non fa eccezione la Diocesi di Gubbio, che tra i vari appuntamenti di questo frenetico 2025 è pronta ad accogliere anche un evento di grande rilievo storico e spirituale: l’esposizione sul tema “Eventi di Speranza - I Giubilei nella Diocesi di Gubbio (1900-2000)“. La mostra, che sarà presentata e inaugurata sabato 15 alle 11 presso il Refettorio del Museo diocesano, offrirà un’opportunità unica per esplorare un secolo di storia giubilare attraverso documenti, immagini e testimonianze che raccontano il legame profondo tra la Chiesa eugubina e i vari anni santi celebrati dal 1900 al 2000. Alla presentazione di sabato, oltre alle istituzioni che porteranno il loro saluto, interverrà Anna Radicchi, direttrice dell’Archivio e della Biblioteca diocesani, che guiderà i presenti in un viaggio attraverso le memorie giubilari conservate negli archivi ecclesiastici. A moderare l’incontro sarà invece Elisa Polidori, responsabile dell’Ufficio beni culturali della Curia eugubina. "Si tratta di un excursus - spiega Anna Radicchi - reso possibile grazie a fonti archivistiche e bibliografiche conservate presso Archivio e Biblioteca diocesani di Gubbio e che rappresenta un viaggio di un secolo attraverso giubilei ordinari e straordinari, con l’obiettivo di evidenziare i sentimenti e le modalità con cui gli eugubini vissero tali ‘eventi di speranza’ che hanno avuto come filo conduttore valori quali misericordia, grazia, riconciliazione, perdono e pace". Un’iniziativa storico-culturale che si aggiunge ad un già ricco programma che la Chiesa eugubina offrirà per la durata dell’anno giubilare, coinvolgendo anche le ultime generazioni. La diocesi di Gubbio parteciperà infatti al Giubileo dei Giovani 2025 (destinato a ragazzi tra i 16 e i 35 anni, le iscrizioni chiuderanno il 31 marzo) che si svolgerà a Roma dal 31 luglio al 3 agosto e attirerà nella Capitale ragazzi da tutto il mondo.

Federico Minelli