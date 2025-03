Girandola di gol al Blasone. Ma l’Acf batte il San Donato

ACF FOLIGNO 3 SAN DONATO TAVARNELLE 2

ACF FOLIGNO (4-3-3): Tognetti; Santarelli, Grea, Schiaroli, Zichella; Panaioli, Ceccuzzi, Settimi (30’ st Ferrara); Khribech (41’ st Mattia), Tomassini, Calderini (30’ st Pupo Posada). A disp.: Bulgarelli, Cesaretti, G. Nuti, Grassi, Di Cato, F. Nuti. All.: Manni.

SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-1-2): Leoni; Croce, Cellai (6’ st Cecchi), Gistri; Pecchia (6’ st Menga), Vitali Borgarello, Falconi, Carcani; Senesi (25’ st Bruni); Manfredi (37’ st Dema), Gubellini (25’ pt Tampucci). A disp.: Maffei, Bianchini, Segni, Rubbioli. All.: Bonuccelli.

Arbitro: Ambrosino di Torre del Greco.

Marcatori: 15’ pt Carcani, 19’ pt Tomassini, 26’ pt e 3’ st Schiaroli, 28’ st Vitali Borgarello.

Note: spettatori 150 circa. Espulso al 24’ pt Leoni per fallo da chiara occasione da rete. Ammonti: Santarelli all. Bonuccelli, Cellai. Angoli: 2-3

FOLIGNO - L’Acf Foligno in casa pigliatutto. Al Blasone l’undici folignate vince contro il San Donato Tavarnelle la quinta partita consecutiva e consolida il secondo posto alle spalle del Livorno sempre più capolista. Successo quello degli uomini di Manni più che meritato per le tante occasioni create (alcune molto ghiotte ma fallite), per il buon palleggio e possesso palla. L’avversario ha giocato in inferiorità numerica per l’espulsione del portiere Leoni e in avvio di gara, grazie al gol di Carcani, ha spaventato i padroni di casa per subire prima il pareggio di Tomassini e poi il vantaggio firmato da Schiaroli. Lo stesso Schiaroli, in avvio della seconda frazione di gioco, ha firmato il gol del momentaneo 3-1, perché Vitali Borgarello al 28’ ha riaperto le ostilità.

L’Acf, come detto, va sotto al 15’: un’azione sulla destra, il cross di Borgarello arriva a Carcani che trova l’angolino. Immediata la reazione dei padroni di casa: nove minuti dopo Tomassini, da pochi passi, su preciso suggerimento di Santarelli (buona la sua gara), gonfia la rete toscana. Al 26’ è Schiaroli, di testa, a portare in vantaggio i ragazzi di Manni. L’Acf continua a spingere ma Calderini e Khribech non trovano la porta. In avvio della ripresa è ancora Schiaroli a segnare il 3-1 e, quando i padroni di casa sembrano avere il completo controllo della partita, l’undici toscano la riapre con Vitali Borgarello. Il suo è l’ultimo gol della gara che finisce 3-2 per l’Acf Foligno.

Carlo Luccioni