Giovanni Scifoni svela San Francesco superstar del Medioevo

La stagione del Comunale Ronconi di Gubbio prende il via stasera alle 21 con l’anteprima nazionale dello spettacolo “Fra’. San Francesco, la superstar del Medioevo" scritto e interpretato da Giovanni Scifoni (nella foto). Domani alle 20.45 lo spettacolo andrà poi in scena al Comunale di Todi. Le musiche originali sono di Luciano Di Giandomenico, la regia di Francesco Brandi. Il monologo, orchestrato con le laudi medievali e gli strumenti antichi di Luciano di Giandomenico, Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli, si interroga sull’enorme potere persuasivo che genera su noi contemporanei la figura pop di Francesco, e percorre la vita del poverello di Assisi e il suo sforzo ossessivo di raccontare il mistero di Dio in ogni forma, fino al logoramento fisico che lo porterà alla morte, dalla predica ai porci alla composizione del Cantico delle creature. "Francesco aveva di speciale che era un artista – dice Scifoni –. Forse il più grande della storia. Le sue prediche erano capolavori folli e visionari, erano performance di teatro contemporaneo".