Giovanni Impastato incontra gli studenti dell’IIS Cassata Gattapone

GUBBIO – Un importante incontro per tenere viva la memoria delle vittime delle mafie, quello avvenuto lo scorso lunedì presso l’IIS “Cassata Gattapone”. Protagonista della mattinata è stato infatti Giovanni Impastato, fratello di Giuseppe “Peppino”, giornalista, conduttore radiofonico e attivista assassinato dalla mafia nel 1978 per via della sua scelta di vivere una vita al di fuori del velo di omertà tipico delle organizzazioni criminali. Dopo un’introduzione sul contesto politico culturale di Cinisi, città in cui la sua famiglia viveva, Giovanni Impastato ha raccontato con pacatezza le idee, le denunce e le battaglie portate avanti da suo fratello Peppino contro la mafia del suo paese. Ha lasciato poi che gli alunni gli ponessero delle domande, a cui ha risposto descrivendo la storia di Peppino e la sua. Un assordante silenzio ha accompagnato le parole di Giovanni, che hanno profondamente colpito gli alunni delle classi quinte partecipanti all’incontro, a riprova dell’importanza di tramandare questo genere di testimonianze alle generazioni future.