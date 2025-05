Giovani a caccia di futuro . Opportunità al Career Day

Il Career Day si conferma un evento super gettonato dai giovani in cerca di opportunità di studio e professionali. Oltre 700 tra studenti, laureandi e laureati dell’Università degli Studi di Perugia hanno partecipato ieri all’ l’evento di job matching promosso dall’ Ateneo. L’iniziativa si è svolta nei chiostri del Complesso di San Pietro: un’intera giornata ricca di opportunità, pensata per favorire l’incontro diretto tra i giovani e il mondo produttivo, rappresentato da imprese, istituzioni e associazioni. Circa 60 le realtà aziendali partecipanti, attive a livello locale, nazionale e internazionale, che hanno raccolto curricula e candidature per posizioni lavorative, tirocini e percorsi formativi. Presenti anche enti, istituzioni e associazioni impegnate nelle politiche attive del lavoro e nei servizi per l’occupazione, tra cui Arpal Umbria, Confindustria, Confcommercio, Coldiretti e Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Umbria. Presenti anche gli stand UniPg, dove sono state fornite informazioni su opportunità di mobilità internazionale per studio o tirocinio, sui percorsi di alta formazione a seguito della laurea.

"Il Career Day è un evento in forte crescita – ha dichiarato il professor Roberto Rettori – ed è ormai una tradizione per l’Università e per il territorio. Si svolge nel prestigioso complesso di San Pietro e rappresenta un’occasione molto attesa dalle ragazze e dai ragazzi, che partecipano con entusiasmo. Quest’anno abbiamo accolto circa 60 realtà, umbre e non solo, che hanno incontrato studenti e laureati. È un’opportunità concreta per conoscere ambienti professionali, sostenere colloqui e avviare percorsi di carriera. I giovani portano con sé competenze maturate anche all’estero, con il desiderio di restituirle al territorio. Rappresenta un ponte solido tra formazione e lavoro, che rende l’Umbria più forte". Per lo spazio riservato al dibattito, a parlare di prospettive occupazionali, di sfide e qualche volta anche di ostacoli, due giovani imprenditori: Carolina Cucinelli (Brunello Cucinelli S.p.A.) e Alessandro Campanile (Saci Industrie S.p.A.). Tra i testimonial Fabiana Andreani, nota sui social come Fabiana Manager, che ha fornito alcune dritte su come prepararsi al mondo del lavoro.

Silvia Angelici