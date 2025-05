Giostra della Quintana, prima novità. Ordine di partenza con sorteggio

Cambia la procedura che determinerà l’ordine di partenza della Giostra della Quintana nell’edizione della Sfida, non più affidato all’esito delle prove ufficiali. La Dea Bendata torna a far capolino sull’esito della competizione: una delle novità dell’edizione 2025 che fra poco entrerà nel vivo, infatti, riguarda in particolare le modalità che andranno a determinare l’ordine di partenza dei cavalieri. Abbandonato l’esperimento introdotto nel 2023 e che ha visto l’ordine di partenza determinato dalle prestazioni dei binomi fatte registrare durante le prove ufficiali, si torna al sorteggio. La novità più importante riguarda, però, il momento preciso in cui verrà effettuata l’estrazione dell’ordine di partenza. Fino al 2022 questa avveniva durante la cerimonia “dell’arruolamento dei cavalieri“ al termine del corteo storico del giorno precedente la gara. Per l’edizione 2025 il sorteggio, momento particolarmente atteso da tutti i rionali, avverrà invece direttamente nella splendida cornice del “Campo de li Giochi“ nei momenti immediatamente precedenti l’inizio della Giostra.

"Una modalità questa che è stata scelta per mantenere ancora più alto il livello di adrenalina e di aspettativa del pubblico e dei protagonisti della Giostra" fanno sapere dall’Ente di Palazzo Candiotti, presieduto da Domenico Metelli. Con l’avvicinarsi della Giostra del 14 giugno, in città intanto è tornato il clima pre Quintana, con tanto di attesa per le prove. Dopo le prime due date di maggio per le prove, l’appuntamento è ora per il 17 prossimo. In questa occasione i binomi potranno provare l’otto di gara per allenarsi e testare la pista in vista della competizione.

In occasione delle prove, per garantire la massima sicurezza generale, saranno adottati provvedimenti in materia di circolazione stradale. E’ previsto il divieto di sosta con rimozione, eccezion fatta per i van cavalli, dalle 15 alle 24 in via Santa Maria in Campis, nel tratto compreso tra l’incrocio con viale Roma e il civico 6 di via Santa Maria in Campis. Inoltre, in caso di determinate esigenze il comando di polizia municipale potrà adottare a propria discrezione ulteriori provvedimenti in materia di circolazione stradale "a tutela della pubblica incolumità e del corretto svolgimento della manifestazione".