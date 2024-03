Giornate Fai di Primavera 2024: i luoghi più belli da visitare in Umbria

Perugia, 13 marzo 2024 – Ecco tornate anche in Umbria le Giornate Fai di Primavera 2024, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico nazionale. Per due giorni, sabato 23 e domenica 24 marzo, si potrà tornare alla scoperta insieme ai volontari del Fondo Ambiente Italiano, di tesori di storia, arte e natura, con visite a contributo libero e con l’apertura eccezionale di luoghi inaccessibili o poco conosciuti.

In Umbria sono una ventina i luoghi da scoprire, tra castelli, musei, edifici civili e religiosi, parchi, aree naturalistiche e borghi. Il programma completo è sul sito www.giornatefai.it alla sezione Umbria. Qui sono indicati, orari, prenotazioni e modalità di partecipare.

Castello di Montegualandro, Salone Brugnoli di Palazzo Graziani e la Dogana, Tuoro sul Trasimeno

Ma vediamo qua sotto un anteprima dei luoghi più belli da visitare in Umbria:

Borgo di San Francesco

Attraverso un portone nel muro di cinta del piazzale davanti alla Basilica Superiore di Assisi (Perugia), si imbocca uno stretto sentiero che porta a un ampio fondovalle, ai piedi del centro cittadino. Non una qualsiasi escursione ma una continua e placida scoperta, una nuova forma di pellegrinaggio nella storia, nel sacro e in 64 ettari di natura, tra terreni boschivi e campi coltivati, pareti di pietra rosa, radure e oliveti. 64 ettari che l'incuria aveva ridotto a una discarica e che il FAI ha interamente recuperato.

Non è richiesta prenotazione.

Orari: sabato: 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 16:00) e domenica: 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 16:00)

Palazzo Nuti – Deli e Archivio di Stato

Al centro di Foligno (Perugia), vicino alla Piazza della Repubblica, nell'antica Via Salara, ora Via Gramsci, sorge il palazzo Nuti - Deli edificato all'inizio del Cinquecento, nel tessuto urbano medioevale. Realizzato rifondendo in un unico volume, costruzioni preesistenti. La parte de4l palazzo che affaccia su via Gramsci, progettata e costruita ex novo, costituisce il nucleo rappresentativo dell'intervento cinquecentesco.

Non è richiesta prenotazione.

Orari: sabato: 15:00 - 18:00 e domenica: 15:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Collegio di Merito della Sapienza – Fondazione O.N.A.O.S.I

La Sapienza Vecchia sorge nel centro storico di Perugia, in un palazzo trecentesco di Via della Cupa, rivolto a sud-ovest verso il lago Trasimeno, in posizione panoramica su un balcone delle mura etrusche. Fondato nel '300 come Collegio degli Scolari di San Gregorio per volontà del Cardinale Capocci, costituisce a Perugia il primo modello di collegio universitario, testimoniando così, con la presenza degli studenti universitari in città, la presenza dell'università stessa.

Non è richiesta prenotazione.

Orari: sabato: 14:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30) e domenica: 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Fondazione Carletti Bonucci

La Fondazione Carletti Bonucci si trova al primo piano di Palazzo Baldeschi, nell'omonima via nel pieno centro di Perugia. Come la famiglia da cui prende il nome, il Palazzo è incastonato nella storia della città e nella sua struttura urbanistica. Da un lato del Palazzo, sulla via, si trovano gli alti e severi locali attinenti al Duomo; dall'altro, si apre il meraviglioso affaccio sulla parte a nord della città e su Porta Sant'Angelo.

Luogo riservato agli iscritti FAI, non è richiesta prenotazione

Orari: sabato: 00:00 - 00:00 / 14:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30) e domenica: 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Salone Brugnoli di Palazzo Graziani

Il Salone Brugnoli è situato presso Palazzo Graziani, collocato in Corso Vannucci, la via principale del centro storico di Perugia. Palazzo Graziani è attualmente sede della Fondazione Perugia. Costruzione di origine medioevale, Palazzo Graziani è stato sottoposto a interventi che nel corso dei secoli ne hanno modificato e ampliato la struttura. Il palazzo è citato ne "Il conte di Montecristo" di A. Dumas. Nel romanzo ottocentesco si descrive il soggiorno di Edmond Dantès all'Hotel Posta che in quel periodo aveva lì la sua sede.

Non è richiesta prenotazione.

Orari: sabato: 00:00 - 00:00 / 14:00 - 18:00 e domenica: 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 (ultimo ingresso

Rocca di Todi e Chiesa del Monastero delle Minime Paolane

Il Parco della Rocca si trova sulla sommità del colle di Todi (Perugia) a 411 metri s.l.m., il luogo più alto della città. Nel 1373 fu qui costruita una Rocca Pontificia, per volere di papa Gregorio XI allo scopo di controllare la città. Nel corso dei secoli la struttura militare è stata modificata dalle frane e dalle demolizioni, ultime quelle per la realizzazione dell'acquedotto del 1925. Oggi si conservano soltanto il Mastio e alcuni contrafforti. Dal 2019 l'acropoli è sede del Parco delle sculture di Beverly Pepper. Dalla Rocca si gode un bellissimo panorama sul territorio circostante.

Non è richiesta prenotazione.

Orari: sabato: 15:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30) e domenica: 10:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Castello di Montegualandro

Il forte si erge a circa 450 metri sul livello del mare e la sua postazione privilegiata di vedetta, si trova, infatti, all'estremo confine del territorio perugino dominante sulla strada che collegava Perugia ad Arezzo e Firenze e su tutta la piana aretina.

Non è richiesta prenotazione.

Orari: sabato: 15:30 - 18:30 (ultimo ingresso 15:30) e domenica: 09:30 - 12:30 / 15:30 - 18:30 (ultimo ingresso 15:30)

Monastero di San Pietro

Situata ai margini del centro storico di Assisi (Perugia) adiacente all'omonima porta medievale e immersa nel verde esaltante e riposante dell'Umbria bella, si erge trionfante l'Abbazia San Pietro. Luogo meno conosciuto rispetto alle Basiliche di San Francesco e Santa Chiara gode di una piazza che si affaccia sulla valle umbra in direzione di Perugia e ospita l'opera di Beverly Pepper Ascensione realizzata nel 2008 appositamente per la chiesa benedettina.

Non è richiesta prenotazione.

Villa Valli: memoria di grandi militari ed esploratori

Villa Valli, edificata nel 1889 dalla famiglia Valli come residenza estiva, sorge circondata da una magnifica lecceta a Narni (Terni). "Dimora di singolare e significativa nobiltà" si compone di una struttura principale di ispirazione neo cinquecentesca arricchita da un edificio di servizio con annessa cappella e da un elegante giardino con cedri del libano e palme.

Non è richiesta prenotazione.

Orari: sabato: 10:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00 e domenica: 10:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00

Chiesa di Santa Maria del Pianto e Oratorio di San Giovanni Battista dei Disciplinati

L'Oratorio di S Giovanni Battista dei Disciplinati e la Chiesa della madonna del Pianto si trovano al margine del masso tufaceo, all'incontro tra Via Ripa Medici e Via Ripa Serancia a Orvieto (Terni). Provenendo da Piazza Ranieri il tessuto urbano duecentesco si apre nella piazza dove si affaccia la chiesa dei San Giovanni Evangelista con l'annesso Chiostro, abitazioni civili e la facciata della chiesa di Santa Maria del Pianto. Un magnifico panorama verso il monte Cetona ed il Monte Amiata completa l'assetto scenografico della piazza.

Non è richiesta prenotazione.

Orari: venerdì: 18:30 - 19:30, sabato: 10:00 - 18:30 (ultimo ingresso 17:30). Note: turni di visita ogni 30 min per gruppi di max 20 persone. Domenica: 10:00 - 18:30 (ultimo ingresso 17:30). Note: turni di visita ogni 30 min per gruppi di max 20 persone

Antiche Carte della Jacobilli e Chiesa di S.Giacomo

In centro storico a Foligno in Piazza S. Giacomo vi è la Biblioteca della Diocesi "Lodovico Jacobilli", ospitata dal 2008 a palazzo Elmi Andreozzi. Nella stessa piazza si trova l'antica chiesa di San Giacomo, risalente al XIII secolo appartenuta per otto secoli alla congregazione dei Servi di Maria, con annesso chiostro con affreschi del Seicento.

Non è richiesta prenotazione.

Orari: sabato: 15:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30). Note: Turni di visita ogni 30 minuti circa, gruppi da massimo 20 persone. Domenica: 10:30 - 13:00 / 15:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30). Note: Turni di visita ogni 30 minuti, gruppi da massimo 20 persone

Oratorio di S.Giovanni Decollato detto Della Misericordia

Il complesso architettonico della Misericordia è sito nell'omonima via, lontano dai tradizionali percorsi turistici, sebbene non lontano dalla piazza della Repubblica, nel centro storico di Orvieto. Si arriva al sito facilmente da Piazza della Repubblica attraversando Piazza Ascanio Vitozzi e prendendo appunto Via della Misericordia. L'oratorio della Misericordia di San Giovanni Battista decollato è parte integrante del complesso costituito dalla chiesa di San Giovanni Battista e dalla chiesa di S. Agnese.

Non è richiesta prenotazione.

Orari: sabato: 10:00 - 18:30 (ultimo ingresso 17:30). Note: turni di visita ogni 30 min per gruppi di max 20 persone. Domenica: 10:00 - 18:30 (ultimo ingresso 17:30). Note: turni di visita ogni 30 min per gruppi di max 20 persone.

San Salvatore in Terni: una “enigmatica” struttura medievale

La chiesa di San Salvatore è certamente il monumento medievale più caratteristico della città di Terni; sorge in pieno centro storico, al margine di uno slargo creato dai piani regolatori urbanistici postbellici nell'area retrostante all'attuale Palazzo Comunale.

Non è richiesta prenotazione.

Orari: sabato: 10:00 - 17:00 (ultimo ingresso 16:00). Note: I gruppi delle visite saranno composti da massimo 15 persone ad ogni turno. Domenica: 10:00 - 17:00 (ultimo ingresso 16:00). Note: I gruppi delle visite saranno composti da massimo 15 persone ad ogni turno

Basilica S.Gregorio Maggiore e Leggenda Ponte Sanguinario

San Gregorio a Spoleto (Perugia) fu eretta tra la fine dell'XI e il XII sec. sul luogo di una primitiva chiesa con annessa area cimiteriale, di cui rimane traccia in alcuni elementi come i capitelli della cripta. Secondo la tradizione l'originario edificio di culto sarebbe sorto in onore dell'omonimo martire spoletino ad opera della pia vedova Abbondanza, che ne avrebbe raccolto il corpo. Sebbene sia stato più volte rimaneggiato nel corso del XVI e XVIII sec., l'edificio presenta un aspetto assai simile a quello di altre chiese cittadine.

Non è richiesta prenotazione.

Orari: sabato: 10:00 - 13:00 / 14:30 - 17:00 (ultimo ingresso 16:30). Note: Turni di visita ogni 30 minuti circa, gruppi da massimo 20 persone. Domenica: 15:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30). Note: Turni di visita ogni 30 minuti, gruppi da massimo 20 persone

Antico Borgo di Bagnara di Nocera Umbra e la sua sorgente

Il piccolo borgo di Bagnara si trova lungo la strada Septempedana, che congiunge l'Umbria alle Marche. Immerso in un ambiente naturale ai piedi del monte Pennino, è situato nei pressi delle sorgenti del fiume Topino che Dante cantò nel noto passo del paradisp (XI) glorificando la vita di S.Francesco. Nel suo territorio troviamo l'importante chiesa di S.Egidio risalente al XIII sec., inserita nell'elenco degli edifici monumentali, la sorgente di Bagnara che sgorga dal monte Pennino e trasporta la sua acqua fino a Perugia, la sede dell'antica università degli uomini di Bagnara.

Non è richiesta prenotazione.

Orari: sabato: 09:30 - 12:30 / 15:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:00) e domenica: 09:30 - 12:30 / 15:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:00). Note: turni di visita ogni ora.

Chiesa di Santa Maria della Colombata

La Chiesa di Santa Maria della Colombata (o Colomata) si trova lungo la Piaggia Colombata, oltre la Porta S. Andrea, non lontana dal centro storico di Perugia.

Non è richiesta prenotazione.

Orari: sabato: 00:00 - 00:00 / 14:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30) e domenica: 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30).

Madonna di Vico o chiesa Tonda

La chiesa della Madonna di Vico, detta anche chiesa Tonda per la sua particolare conformazione, è situata nella campagna spellana, sul punto di raccordo della strada provinciale che conduceva a Perugia con la via che scende dalla porta di Poeta. Lungo questo tratto di strada furono eretti fin dall'antichità monumenti funerari, edifici civili e religiosi. Nell'area sorgeva il santuario federale degli Umbri con relativo complesso termale, poi ancora i resti dell'oratorio di San Nicolò di Vico fino ad una necropoli del VI-V secolo a.C.

Non è richiesta prenotazione.

Orari: sabato: 15:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30). Note: Turni di visita ogni 30 minuti circa, gruppi da massimo 20 persone. Domenica: 10:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Chiesa della Madonna delle Grazie

Sorta sul luogo di una precedente piccola cappella, fu fatta erigere nel 1717 dal marchese Francesco Bourbon del Monte del ramo di Lippiano-Ancora, residente nel castello di Lippiano. Si tratta di un piccolo edificio in stile barocco, sormontato da un grazioso campanile. Sulla facciata, una lapide commemorativa posta agli inizi del secolo XX ricorda la visita della regina Elena di Savoia, in occasione del terremoto del 1917.

Non è richiesta prenotazione.

Orari: sabato: 15:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30) e domenica: 15:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Chiesa di San Michele Arcangelo

È documentato che tra il XII e il XIV secolo all'interno del borgo vi fossero cinque edifici di culto tra chiese e cappelle. L'antica pieve di Lippiano, intitolata a San Michele Arcangelo, era anch'essa originariamente posizionata all'interno delle mura del borgo, dove oggi si apre la piazza di fronte al Castello.

Non è richiesta prenotazione.

Orari: sabato: 15:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30) e domenica: 15:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

La Dogana

Lungo la vecchia strada che da Tuoro porta in Toscana verso la valle del Chiugi, s'incontra la Dogana che segnava appunto il confine fra i due stati quello della Chiesa ed il Granducato. L'edificio è posto in collina, per garantire un migliore controllo delle vie di collegamento ed è inserito nell'ambiente tipico delle due regioni che si incontrano, la collina e la bella vista del lago.

Non è richiesta prenotazione.

Orari: sabato: 15:30 - 18:30 (ultimo ingresso 17:30) e domenica: 09:30 - 13:00 / 15:30 - 18:30 (ultimo ingresso 17:30)

Concerto Fanfara Accademia Navale - Chiesa S. Domenico Narni

L'auditorium comunale intitolato al compositore Mauro Bortolotti è stato ricavato all'interno della ex chiesa domenicana di Santa Maria Maggiore nel centro storico di Narni, città fondata dopo la conquista da parte dei romani dell'insediamento umbro di Nequinum. L'edificio si affaccia lungo via Mazzini, strada che collega la centrale Piazza dei Priori con la parte bassa della città; questa zona, nel medioevo, faceva parte del Terziere di Santa Maria (uno dei tre quartieri in cui la città era suddivisa), nome dovuto proprio alla presenza di questa importante chiesa.

Non è richiesta prenotazione.

Orari: sabato: 15:30 - 17:00 (ultimo ingresso 17:00). Note: Al termine del concerto sarà possibile visitare l'auditorium comunale "Bortolotti" (ex Chiesa di Santa Maria Maggiore)