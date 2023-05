Giornata per la legalità Bambini in prima linea

Duecentocinquanta alunni in marcia per la legalità hanno celebrato la “Giornata per la legalità e contro la mafie“ con un lungo corteo che li ha condotti dalla sede della scuola fino al Centro polifunzionale l’Occhio di Tavernelle, dopo aver attraversato il paese con i loro striscioni e cartelloni colorati. Ma la Marcia non è stata l’unica iniziativa a cui si è dato vita nel centro della Valnestore per ricordare il trentunesimo anniversario della strage di Capaci. Ad attendere all’Occhio i tanti alunni dell’Istituto Comprensivo, in videoconferenza, c’era Walter Veltroni con il quale i giovani hanno intrecciato un dialogo a partire dal suo ultimo libro “La più bella del mondo. La costituzione raccontata a ragazze e ragazzi“. Un volume sul quale la scuola di Tavernelle, su proposta del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, ha lavorato nel corso dell’intero anno scolastico proprio in preparazione di questa ricorrenza.

"Avere una formazione improntata ai principi di legalità – ha dichiarato il sindaco di Panicale - è il miglior biglietto da visita di una comunità". Mentre il dirigente Daniele Gambacorta ha sottolineato come "la legalità sia una questione che ci appartiene ed entra nella vita idi ciascuno di noi". L’incontro con Veltroni si è chiuso con la presentazione dell’Albero della legalità, un enorme albero cucito su stoffa e riempito dei tanti messaggi. La manifestazione di Tavernelle è stata promossa in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Trasimeno ed ha avuto un seguito con l’incontro con Luigi Leonardi nell’Aula Pinocchio e il videocollegamento con Maria Falcone, sorella di Giovanni.