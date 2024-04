’Giornata della Salute della Donna’, esami e visite gratuiti

GUBBIO – Dal 18 al 24 aprile, visite, colloqui ed esami gratuiti sono in programma al Presidio ospedaliero di Gubbio – Gualdo Tadino che aderisce all’H-Open Week, in occasione della ’Giornata nazionale della Salute della Donna’, promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. La struttura eugubina è tra le oltre 260 del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa. Giovedì 18 aprile, dalle 9 alle 12 colloqui telefonici con uno psicologo (075 8934527), dalle 13 alle 14 disponibili gli ambulatori di senologia e dalle 14 alle 16 di neurologia (075 9270531). Dalle 13,30 alle 16 nell’ambulatorio diabetologico (Poliambulatorio A) può essere eseguita una visita con nutrizionista e diabetologo per donne in età compresa tra i 30-50 anni (075-934514 (dalle 13 alle 14). Venerdì 19, dalle 15 alle 17 nell’Auditorium convegno “Il dolore pelvico cronico: questo misconosciuto” con Wilma Annamaria Rociola, dirigente medico Urologia dell’Usl Umbria 1. Sabato 20 aprile, dalle 15 alle 18, nell’ambulatorio di cardiologia visite e colloqui con un cardiologo.