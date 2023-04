’Gioco Calciando’, lo sport diventa divertimento puro

CITTA’ DI CASTELLO – C’era tutto il valore sociale che può avere lo sport nella festa dei circa 500 bambini che si sono dati appuntamento ieri allo stadio Mauro Magi per l’evento conclusivo del progetto ’Gioco Calciando’. L’iniziativa è stata promossa durante l’anno scolastico in tutti i plessi del Secondo Circolo Didattico di Città di Castello da parte del Comitato regionale umbro della Figc, in collaborazione con l’associazione sportiva Madonna del Latte. Un’esperienza che ha permesso di avvicinare a questo sport soprattutto le bambine, che dopo essersi appassionate, si sono iscritte alla scuola calcio dell’Asd Madonna del Latte, dove durante la stagione sono state accolte 15 calciatrici in erba. Ieri alunni da tutta la città si sono così ritrovati nel segno dello sport e dell’amicizia, senza barriere fisiche o di genere.

Rappresentanti del Comune sono intervenuti insieme al vice presidente vicario del Comitato regionale umbro della Figc Claudio Tomassucci, alla rappresentante del Secondo Circolo Didattico Paola Belvederesi, al presidente dell’Asd Madonna del Latte Roberto Magi e a quello onorario della società Massimiliano Magi, che ha coordinato il progetto. Gli istruttori della società formati dalla Figc, Giacomo Magi, Andrea Perfetti e Gloria Giogli hanno affiancato gli insegnanti a scuola durante le ore di educazione fisica. A sottolineare il valore educativo del progetto è stata Paola Belvederesi, che a nome della dirigenza del Secondo Circolo ha espresso la soddisfazione per launa collaborazione "che ha permesso ai bambini di scoprire il calcio, ma anche di svolgere un percorso di crescita personale, confrontandosi con i propri talenti e le proprie debolezze".