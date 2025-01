Ginnastica ritmica, Angie Perugini ’Stella dello sport’ a Magione

MAGIONE – Angie Perugini di Montecolognola di Magione ha ricevuto dal Comune il riconoscimento per meriti sportivi: "Stelle dello Sport Magionese", per aver vinto il campionato nazionale serie A di ginnastica ritmica nella specialità palla categoria junior a Salsomaggiore Terme il 23/24 maggio 2024. A consegnare il riconoscimento è stato il sindaco di Magione Massimo Lagetti insieme alla sua Giunta e ai tanti magionesi intervenuti per l’occasione. A soli 13 anni Angie ha vinto la medaglia d’oro nella specialità palla e quella d’argento nel corpo libero e presto sentiremo di nuovo parlare di lei visto il suo talento emergente e la sua forza di volontà, che l’hanno portata ad allenarsi anche con le cinque Farfalle della ginnastica ritmica che hanno conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo. Angie, che si allena con la società Pegaso, ha voluto ringraziare le due insegnanti Gessica e Martina. A maggio 2025 la rivedremo ai campionati Nazionali di Rimini dove difenderà la sua medaglia nella speranza di raggiungere nuovi traguardi alla sua brillante carriera sportiva.