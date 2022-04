Gianluca Graciolini, morto in un incidente l'ex assessore

Valtopina (Perugia), 1 aprile 2022 - E' lutto a Foligno per la morte di un ex assessore, Gianluca Graciolini. L'uomo ha avuto un incidente nella notte tra giovedì e venerdì. E' accaduto alle porte di Valtopina, in località Pontecentesimo. Graciolini viaggiava da solo sulla sua auto quando c'è stato uno scontro frontale con un mezzo che procedeva dalla direzione opposta.

Uno scontro devastante. Le due auto sono andate distrutte. Per l'ex assessore ogni tentativo di rianimazione è stato vano, nonostante l'immediato intervento del 118 e dei vigili del fuoco dopo l'allarme dato da altri automobilisti. In gravi condizioni il guidatore dell'altra auto.

Gianluca Graciolini era stato assessore a Gualdo Tadino dal 2004 al 2009. Aveva poi ricoperto la carica di consigliere comunale tra il 2019 e il 2013. Sconvolto il sindaco di Gualdo Presciutti: "Stamattina ti aspettavo qui in Comune, avevamo tante cose da fare insieme. Ci rivedremo un giorno, ne sono certo", scrive commosso in un post su Facebook affidando poi a un video il suo dolore per l'improvvisa scomparsa di Graciolini. Che attualmente si occupava della gestione di rifugiati e profughi per l'Arci. Graciolini era stato dirigente di Rifondazione Comunista.

"La Cgil Alta Umbria - si legge in un comunicato dell'organizzazione sindacale - per bocca del responsabile territoriale, Fabrizio Fratini, esprime cordoglio per la scomparsa di Gianluca Graciolini, dirigente politico e rappresentante istituzionale da sempre impegnato per le politiche sociali dell'accoglienza e dell'integrazione".