Giacomo Sottili responsabile del Dipartimento Ambiente: "Sono onorato di questo incarico"

Giacomo Sottili, consigliere comunale di Magione, è stato nominato responsabile regionale del Dipartimento Ambiente per la Lega Umbria.

"Sono onorato di questo incarico e pronto a lavorare per l’ambiente dell’Umbria - afferma Sottili - Ringrazio il responsabile nazionale del Dipartimento Ambiente, Vincenzo Pepe, per la fiducia accordatami con la nomina. Un grazie sentito anche alla Lega e al segretario regionale Riccardo Augusto Marchetti, per il sostegno e la possibilità di contribuire attivamente alle politiche ambientali del nostro territorio".